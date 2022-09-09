İlçe Kaymakamı Eren Arslan, Cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda karşılaşacağı 24 Erzincanspor maçı öncesi İnegölspor’u ziyaret ederek baklava ikramında bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kaymakam Arslan, ekibe başarılar dileyerek, “Lige iyi bir giriş yaptık. İnşallah deplasmanda bu iyi gidişatımızı sürdürürüz. Şehir sizlere inanıyor ve güveniyor. İnşallah Erzincan deplasmanından 3 puan ile dönersiniz. Sizlere başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Ziyaretiniz bizleri son derece mutlu etti. Sağ olsun kaymakamımız bizleri hiç yalnız bırakmıyor ve tüm maçlarımıza geliyor. Kaymakamımızın dediği gibi lige güzel bir giriş yaptık. İnşallah Erzincan deplasmanından iyi oyun ve iyi bir sonuçla döneriz. Erzincan maçının hemen ardından Çarşamba günü de sahamızda Düzce’yi ağırlayacağız. İnşallah bu maçlarda seri yakalarız. Ekibimize ve hocalarımıza güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.