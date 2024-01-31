Kırklareli’nin Pınarhisar İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, kurum amirleriyle birlikte gazileri evlerinde ziyaret ederek, her zaman destek olacaklarını bildirdi.

Gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenerek, hâl ve hatırları soran, ihtiyaç ve taleplerini dinleyen Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakçıoğlu, “Sizler devletimizin, milletimizin emanetisiniz. Devlet olarak ailelerinin gazilerimizin her zaman yanındayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.