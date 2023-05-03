Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş, Şahinler Mahallesi’nde faaliyet gösteren Gargalı Meyve Kurutma Fabrikası’nı ziyaret ederken, başarılı girişimciyi tebrik etti. Kaymakam Memiş, ilçedeki girişimci sayısının artmasını istediklerini söyledi.

Kaymakam İlyas Memiş, ilçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Şahinler Mahallesindeki Kargalı Meyve Kurutma Fabrikasını ziyaret etti. İşletme sahibi İsmail Çancı’dan bilgi alan Kaymakam, ilçedeki girişimci sayısının artmasından mutlu olduklarını söyledi. İşletme sahibi İsmail Çancı’dan meyve kurutma sistemleri hakkında bilgi alan Kaymakam Memiş, “Bölgemizin yöresel tatlarını taşıyan meyve, sebze, mantar ve otları, çağımızın en teknolojik kurutma teknolojisi olan Freeze Dried yöntemi ile işleyen İsmail Çancı’yı kutluyorum. Ürünlerini, ulusal ve uluslararası pazarlara sunan Gargalı Meyve Kurutma Fabrikası yetkililerine çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi. Fabrika ziyaretine, Kaymakam İlyas Memiş’in yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Osman Taş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Emre ve Şahinler Mahallesi muhtarı Alibey Karaaslan katıldı.