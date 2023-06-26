Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş mahalle ziyaretleri çerçevesinde kırsal Karadere ve Çamtepe mahallelerine ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Kaymakam İlyas Memiş, Karadere Mahalle Muhtarı Ramazan Koç ve Çamtepe Mahalle Muhtarı Arif Aygül’den bilgi alarak vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaymakam İlyas Memiş, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Memiş, vatandaşları ihtiyaç ve sorunlarını mahallinde dinlemek, kamu hizmetlerini tüm mahallelere etkin şekilde ulaştırmak için gezilerini sürdürüyor. Kaymakam, halkın sorunlarını yerinde görerek çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasın sağlamak için mahalle ziyaretleri düzenlediklerini ifade etti. Kaymakamın mahalle ziyaretlerinde, Jandarma Komutanı V. J. Asb. Bçvş. Serkan İirez, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yiğit Yalçın, İlçe Tarım ve Orman Müdür V. Songül Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Rasim Girgin ve SYDV Müdürü Özlem Salgın eşlik etti.