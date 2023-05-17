Engelliler Haftası nedeniyle Edremit 19. Komando Tugay Komutanlığınca, 13 özel birey için Temsili Askerlik ve Yemin Töreni düzenlendi.

Temsili Askerlik ve Yemin Töreni’ne katılarak engelli bireylerin bir günlük askerlik sevincine ortak olan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ın da katıldığı törene; 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, daire amirleri engelli vatandaşlarımız ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Kaymakam Odabaş tarafından bir günlüğüne temsili askerlik görevini tamamlayan özel bireylere temsili askerlik terhis belgesi verdi. Vatan sevgisinin hiçbir şartta engel tanımayacağını ifade eden Kaymakam Odabaş, özel bireylerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.