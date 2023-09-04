Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanı SG Yarbay. Emrah Kadir Çakır ile birlikte yeni kurulan Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığını ziyaret ederek Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Amir V. SG. Gv. Asb. Üsçavuş. Murat Dede’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığınca Edremit körfezinde gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı İlçemiz Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı uhdesi ve emrine görevlendirilen KB-111 borda numaralı kontrol bot ile sahil denetimine katıldı.
Edremit Körfezi sahil bölgesinde denizden incelemelerde bulunan Kaymakam Odabaş, daha sonra Sahil Güvenlik Akçay Kolluk Destek Tim Komutanlığı hizmet binasında yürütülen tadilat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.