Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, köylerde halk ile buluşarak taleplerini dinledi.

Gölpazarı’na bağlı Kuşçaören Köyüne giden Kaymakam Sözen, köy halkı ile buluştu. Köy halkı tarafından ilgiyle karşılanan Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, talepleri dinledi. Gölpazarı’na bağlı Söğütçük köyüne giderek halkla buluşan Sözen, bir süre sohbet ederek talepleri dinledi. Gölpazarı İlçe Kaymakamı Alparslan Sözen, köy halkının sorunlarının en kısa sürede çözülmesi için çalışmalar başlanacağını belirtti.