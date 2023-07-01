Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde hizmet veren Uzaktan Eğitim Merkezi’nde (UZEM) yaz kursu kayıtları sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Uzaktan eğitim ve öğretim hizmeti almak isteyen vatandaşlar için KAYMEK UZEM’de online yapılacak olan Sanat ve Mesleki Eğitim Yaz Kursları kayıtları başladı.

10 AYRI DERSİN KURSU İÇİN KAYITLAR YAPILIYOR

Kontenjanların sınırlı olduğu KAYMEK UZEM kurslarında ‘İngilizce B1, YDS (Vocabulary), İngilizce (Turizm), İş Hayatında İngilizce, Soru Çözümlü LGS, Soru Çözümlü YKS, Ebeveyn Destek Eğitimi, İşaret Dili (Başlangıç Seviye), İşaret Dilinde Temel Kavramlar ve Çocuklarla Etkili İletişim Eğitimi’ gibi kurslara ek toplam 10 derste kurslar için kayıtlar alınmaya başladı.

KAYMEK UZEM İLE EĞİTİMDE UZAKLAR YAKIN OLUYOR

‘KAYMEK UZEM ile Eğitimde Uzaklar Yakın Oluyor’ sloganı ile hizmetlerini sürdüren UZEM’in kurslarından faydalanmak isteyen vatandaşlar www.kaymekonline.com adresinden kayıt yaptırabilirken, 0 352 337 37 88 numaralı telefondan da bilgi edinebilecekler.