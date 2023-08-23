Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK Yaz Okulu Kapanış Programı’na katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Büyük bir coşku ile gerçekleşen programda Başkan Büyükkılıç, “Biz sizleri seviyoruz. Genç dostu şehir olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış şehir olarak sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz” dedi.

KAYMEK Gençlik Merkezleri’nde 2023 Yaz Okulu döneminde 8-14 Yaş Grubu, LGS ve YKS Ön Hazırlık kursları düzenlendi. 8-14 Yaş grubu öğrencilerine Kur’an-ı Kerim Eğitimi, Değerler Eğitimi, Akıl Oyunları, Türk İslam Bilginleri, Tarih Okumaları ve El Sanatları derslerinin yanı sıra geziler, seminerler, sosyal ve sportif faaliyetler gibi etkinliklere yer verildi. LGS ve YKS Ön Hazırlık gruplarına ise akademik ders takviyeleri, etüt ve soru çözümleri ile deneme sınavları gerçekleştirildi. 2023 Yaz Okulu döneminde 2 bin 500 öğrenciye ücretsiz olarak hizmet verildi. Bu kapsamda KAYMEK Yaz Okulu Kapanış Programı gerçekleştirildi.

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile daire başkanları, KAYMEK eğitmenleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mehteran gösterisi ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sizleri sevgiyle, saygıyla bağrıma basıyor, yavrularımızın alnından öpüyor, bizlere güven duyarak bu pırıl pırıl yavrularımızı bize emanet ettiğiniz için sizlere minnet duyarak, teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükkılıç, gençleri değişik etkinliklerle buluşturduklarını söyleyerek, “Yavrularımızın yaz dönemini en güzel şekliyle değerlendirip, sportif, kültürel, bilimsel, sosyal ve şehrimizi tanıma anlayışıyla onlarca değişik etkinliklerle buluşturmak suretiyle onları hem sosyalleştirmek hem özgüven içerisinde kendilerinin geleceğe dönük yarış içerisinde yer almasını sağlamak amacıyla çalışmalarımızın sonuna geldik. Umarım yaz tatilinizi keyifle geçirmişsinizdir” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ELİNDEN GENÇ DOSTU ŞEHİR ÖDÜLÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden genç dostu şehir ödülü aldıklarını anımsatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi: “Sizleri bağrına basan, 16 ilçemizde ve merkezimizde kurum ve kuruluşlarımızla, KAYMEK’imiz, kültür dairemiz ve Spor A.Ş.’miz, milli eğitim, halk eğitim gibi kuruluşlarımızla el ele vermek suretiyle sizleri donanımlı hale getirmeye çalışan öğretmenlerimizi alkışlamanızı istiyorum. Biz sizleri seviyoruz. Genç dostu şehir olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden ödül almış şehir olarak sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. İnşallah 2023-2024 eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.”

“ALLAH, KAYMEK’İN YOKLUĞUNU VERMESİN”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da KAYMEK’e teşekkür ederek, “KAYMEK demek Yeşilhisar’da yüzme havuzu demektir, KAYMEK demek yeri gelir huzur çınarı demektir, KAYMEK demek bir şeyi öğrenmek isterseniz istediğiniz sanat ya da meslek grubunda müracaat ettiğiniz meslek sahibi olmanız demektir. Cenab-ı Allah KAYMEK’in yokluğunu vermesin, belediyelerimizin yokluğunu vermesin birlik, beraberliğimizi daim etsin” diye konuştu.

Yaz Okulu’nda Başkan Büyükkılıç tarafından başarılı olan öğrenciler hediye ile teşvik edilirken, günün anısına hatıra fotoğraf çektirildi. Konuşmalarının ardından gitar dinletisi ve koro ile keyifli dakikalar geçiren katılımcılar, “Kahraman Türk Kadınları” temasıyla hazırlanan tiyatro oyununu izledi.

Ayrıca, fuaye alanında öğrencilerin Yaz Okulu boyunca El Sanatları dersinde yapmış olduğu ürünler ve Robotik Kodlama Atölyesi’nde tamamlanan projeler sergilendi.