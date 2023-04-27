Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mesleki eğitim ve kültür kuruluşu KAYMEK, bu kez de İncesulu vatandaşlara hazır giyim kursu düzenleyerek ekonomiye katkı sağlamalarının yolunu açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen Büyükşehir KAYMEK, eğitim ağını günden güne zenginleştirerek şehir merkezinde ve tüm ilçelerde halkın teveccühünü kazanmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), vatandaşları meslek edinmeleri ve gerek kendi bütçelerine gerekse ekonomiye katkı sağlamaları için çeşitlendirerek arttırdığı kurslarına İncesu’da Hazır Giyim Kursu’nu da ekledi.

Büyükşehir KAYMEK, İncesu Sosyal Yaşam Merkezi’nde hazır giyim konusunda kurs düzenleyerek, uzmanlaşma fırsatı sunuyor. Kursa katılan kursiyerler, KAYMEK’in eğitim ve kurslarının yanı sıra toplumu yakından ilgilendiren önemli konularda düzenlenen bu çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ettiler.

Yediden yetmişe herkese hitap eden kursları ve sosyal sorumluluk projeleriyle bireylere en iyi eğitimi sunmayı ilke edinen ve söz konusu hizmetleri ücretsiz olarak sunan KAYMEK, 11 farklı birimiyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde 39 farklı tesiste 52 farklı noktada hizmetlerine devam ediyor.