Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarımsal kalkınmada destek kapsamında Meyve Ağaçları Aşılama Kursu açtı. Ayrıca KAYMEK, Kent Atölyeleri projesi kapsamında Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin mesleki eğitim ve kültür konularında adeta lokomotifi olan Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşu KAYMEK, pek çok konuda gerçekleştirdiği kurslarına bir yenisini daha ekledi.

Bir ilki gerçekleştiren KAYMEK, tarımsal kalkınmada desteklerini esirgemeyerek, bu amaçla çok talep olan Meyve Ağaçları Aşılama Kursu’nu açtı. Yüz yüze ve ücretsiz olacak kurs kayıtları başladı.

KURS KAYITLARI BAŞLADI

Ayrıca KAYMEK, Kent Atölyeleri projesi kapsamında Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu düzenleyecek.

Kentte temasına göre sergilerden mesleki ve sanatsal kurslara, çeşitli etkinliklerden, ödüllü faaliyetlere kadar pek çok konuda, sosyal faaliyet, sanat ve mesleki eğitim ile ismi özdeşleşen KAYMEK, Kayseri’de özellikle Soğanlı Vadisi’nde çok rağbet gören bez bebeklerin de kapsamında olduğu, dolgu oyuncak bebek yapımına dair Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu’nu kurs yelpazesine kattı.

Kent Atölyeleri projesi kapsamında Dolgu Oyuncak Bebek Yapımı Kursu’na kayıt almaya başlayan KAYMEK, kursa kayıt olmak isteyen vatandaşlara www.kaymekonline.com ve 0 352 503 83 24 nolu telefondan hizmet veriyor.