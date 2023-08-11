Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ hizmet anlayışıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak gençlere doğru bir tercih yapmaları için ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

KAYMEK'te 25 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Üniversite Tercih Rehberliği Günleri, bu dönem de birçok adayı hayaline ulaştırma çabasıyla kapandı.

Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu tarafından gerçekleştirilen tercih danışmanlığı sürecinde merkeze ilgi büyük oldu. Üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşan gençlerin en doğru tercihi ve üniversiteyi seçmeleri için rehberlik hizmetini başlatan Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti her yıl olduğu gibi bu yıl da gençlerin yoğun ilgisini gördü.

Tarihi Kayseri Kalesi ve Kayseri Park’ta hizmet veren, velilerden ve öğrencilerden tam not alan Üniversite Tercih Rehberliği Günleri kapsamında, 2 bin 327 öğrenci tercih yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin genç dostu hizmetlerinden çok memnun kaldıklarını ifade eden gençler, YKS tercihlerinde Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine yol gösterdiklerini söylerken, veliler de böyle bir hizmetin çok güzel olduğunu vurgulayarak, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

Uzman tercih danışmanları üniversite adaylarına birçok alternatif sunarak, onların özelliklerine ve hedeflerine göre tercih konusunda destek oldu.