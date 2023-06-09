Kaynarca Belediyesi Tiyatrosu ekibi tarafından sahnelenen ‘Hangisi kral ve kraliçe’ adlı tiyatro oyununu izleyen minikler, iyiliğin ve dürüstlüğün önemini eğlenerek öğrendi.

Kaynarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaynarca Halk Eğitim Merkezi tiyatro öğrencileri koordinasyonunda Kaynarca Belediyesi Tiyatrosu ekibinin Kültür Merkezi’nde sahnelenen ‘Hangisi kral ve kraliçe’ oyunu, miniklere keyifli anlar yaşattı. İlkokul öğrencilerine sergilenen oyunu ise Tiyatro Öğretim Suzan Tufan yönetti. Miniklerin doyasıya eğlendiği tiyatroda iyiliğin ve dürüstlüğün önemine dikkat çekildi.