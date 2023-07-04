Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, Temmuz ayı ücretsiz atölye çalışmaları için kayıtlar sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında eğitime, bilime ve öğrencilere yönelik hizmetlerini sürdüren Kayseri Bilim Merkezi, yaz mevsiminde öğrenciler bilim ve eğlence dolu atölyeler hazırladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde temmuz ayı ücretsiz atölye çalışmaları kapsamında atölyeler, bilim gösterileri, gökyüzü gözlemleri ve mini bilim şenliği gibi etkinlikler düzenlenecek.

6 ila 15 yaş arası çocukların yararlanacağı etkinlikler kapsamında 4-7 Temmuz tarihleri arasında geri dönüşüm, ahşap atölyesi, güneş gözlemi, boncuk kodlama gibi birbirinden eğlenceli faaliyetler gerçekleştirilecek. Kayseri Bilim Merkezi’nde çocuklar bilimsel bilgileri öğrenirken eğlenerek vakit geçirecekler.