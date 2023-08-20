Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, Kayseri’yi bisiklet şehri olarak nitelendirerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, uluslararası bisiklet yarışlarının yanı sıra, yeni yapılan imar yollarının tamamında bisiklet yolları yaptırdığı için teşekkür etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında Kayseri-Nevşehir-Kırşehir etaplarında Uluslararası Anatolia MTB Stage Race yarışının tanıtım toplantısı için Kayseri’ye gelen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Kayseri’ye ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a övgüler yağdırdı.

“KAYSERİ, BİR BİSİKLET ŞEHRİDİR”

Müftüoğlu, Kayseri’yi bisiklet şehri olarak nitelendirerek, bir bisiklet şehrine geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayarak, “Gelecekte bisiklet turizminin, yaz turizminin ana merkezi Erciyes olacak. Buna inanıyorum çünkü bu şehir hem bunu hak ediyor, hem de bunun için her şeyi yapıyor. Başta Belediye Başkanımız inanılmaz destek veriyor, hem Erciyes A.Ş hem de Spor A.Ş., Gençlik İl Spor Müdürümüz, Spor Bakanımız bu konuda Kayseri için her şeyi yapıyorlar” diye konuştu.

“BİSİKLET AİLESİ OLARAK TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, uluslararası bisiklet yarışlarının yanı sıra, yeni yapılan imar yollarının tamamında bisiklet yolları yaptırdığı için teşekkür eden Müftüoğlu, “Belediye Başkanına bir teşekkürüm daha var. Öğrendim ki yeni yapılan imar yollarının tamamında bir öncülük yapmışlar, bisiklet yolu olmadan yol yapmıyorlar, kendilerine bisiklet ailesi olarak teşekkür etmek istiyoruz, bu özel bir teşekkürdür. Kayseri’yi Kayseri yapan spor, şu anki Çevre şehircilik bakanımız Mehmet Özhaseki’ye de bisiklet ailesi olarak teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da, Kayseri’nin bisiklet şehri olarak anılmasını çok önemsediğini belirterek, “Önemli ve anlamlı çalışmanın Anadolu’nun medeniyetler şehri olarak bilinen Kayseri’mizde yapılmış olması hepimizi memnun etmiştir. Federasyon Başkanımızın ağzından ‘bisiklet şehri Kayseri’ diye nitelendirmesini çok önemsiyorum. Bu anlayış içerisinde gayret göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.