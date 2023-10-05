Kayseri Valiliği bünyesinde kurulan Kayseri Değerler Eğitim Merkezi, Erdemlerimizle Varız Projesi (ERVA) kapsamında hayata geçirilen, “Okul İdarecileri ve Uygulayıcı Öğretmenler Bilgilendirme Toplantısı” Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, ERVA proje yöneticileri, okul idarecileri ve uygulayıcı öğretmenler katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Bu yıl geçen yılın değerlendirmesi olarak, sınav sonuçlarına göre bir önceki yıla göre çok ciddi bir başarı ile karşı karşıyayız. Bundan dolayı gururluyuz” dedi.

Gözümüzün önünde çocuklarımızı, gençlerimizi anne babalarına düşman etmek isteyenlerin olduğunu belirten Vali Çiçek, “Her gün gençlerimizi elimizden almak isteyenler var. Polisimiz, jandarmamız çok büyük mücadeleler veriyor. Şu an Türkiye’nin birçok yerinde gençlerimizi zehirlemek isteyenler var. Bizler farklı bir medeniyetin çocuklarıyız, bin yıldır bu topraklarda var olma mücadelesi veren büyük devletler kurmuş, üç kıtaya adaletle hükmetmiş bir neslin torunları olduğumuzu unutmamalı ve bunu yapmak isteyenlerle mücadele etmeye devam etmeliyiz” diye konuştu

Vali Çiçek konuşmasını, “İçinde eğitimci olmayan hiçbir proje başarıya ulaşamayacaktır. Bu nedenle idarecilerimize, öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Bunun farkında olmalıyız ve gençlerimiz için, ailelerimiz için ve memleketimiz için çalışmalı ve mücadeleye devam etmeliyiz” sözleriyle bitirdi

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş de ERVA projesi hakkında bilgiler verdiği konuşmasında, “Erdemlerimizle Varız Projesi (ERVA), hayata değer katan projelerimizden birisidir. Bu proje ile gençlerimizin, çocuklarımızın hayatına dokunacak, hayatına anlam katacak milli ve manevi değerler kazandıracak çalışmalar yapmaktayız.” diye konuştu.