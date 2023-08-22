Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan ve Gavremoğlu Konak Cafe ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi Gavremoğlu Konağı’nın açılış törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde tarihi mirasa sahip çıkmayı sürdürüyor. Büyükşehir, bu kapsamda büyük bölümü yıkılmış, kalan bölümleri ise yıkılmaya yüz tutmuş tarihi Gavremoğlu Konağı’nın restorasyonunu tamamlayarak, konağı adeta küllerinden yeniden inşa etti.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi’nde yer alan ve geleneksel Kayseri Türk İslam konut mimarisinin tüm özelliklerini taşıyan, yapısal özelliği, malzeme bütünlüğü ve yapım tekniği açısından ise tamamen yöresel olmasına rağmen evrensel değer niteliğinde benzersiz bir yapı olarak değerlendirilen tarihi Gavremoğlu Konağı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan restorasyon çalışmaları sonucu yeniden Kayseri’nin tarihi zenginliğine katkı sağlamaya başladı.

Gavremoğlu Konak Cafe ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi Gavremoğlu Konağı’nın açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, IGMG Onursal Başkanı Yavuz Çelik Karahan, Hasene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kayseri Temsilcisi Mehmet Topuz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Kur-an’ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu belirterek, “Kayseri hayırseverler şehri, makarr-ı ulema, makarr-ı evliye şehridir. Şehrimizin, birbirimizin kıymetini bilelim. Birbirimize sahip çıkalım, dua edelim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, burasını ayağa kaldırmak için adeta çırpındığını ifade ederek, “Harabe bir bina, nasıl ayağa kaldıracağımızı gündemimize aldığımızda, özel vakıf olarak karşımıza çıktı. Sözleşmemizi yaptık, anlaşmamızı yaptık, burasının mülkiyetini aldık. Melikgazi Belediyemize geçti, daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesine geçti” şeklinde konuştu.

Bu projede emeği geçen Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve Kent Tarihi ve tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem’e teşekkür eden Büyükkılıç, “Böyle güzel bir eserin, sivil mimari örneği tarihi yapının hayata geçirilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kayseri Vali Yardımcısı Şemseddin Erkaya da “Böyle bir güzel toplulukta güzel anlayışları kendilerine rehber eden bu Hasene Vakfı’mızın güzel çalışmalarını önümüzdeki dönemde göreceğiz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Büyükkılıç’a bir tarihi eserin ayağa kalkmasına verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir tarihi eseri ayağa kaldırdılar ve hayra hizmet edecek bir hale geldi. Biz de Büyükşehir Belediye’mizle birlikte elimizden geldiğince destek olacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a ‘iyi ki varsın’ diyen İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Onursal Başkanı Yavuz Çelik Karahan da “Tarihi yaşatmak için restore edilen İGMG şubemize vakfeden hizmet noktasında, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız değerli dostum Memduh Bey’e de şahsım adına, teşkilatımız adına, sizler adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsın, Allah razı olsun Sayın Başkanım” şeklinde konuştu.

Hasene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kayseri Temsilcisi Mehmet Topuz ise Gavremoğlu Kültür Merkezi’nin Kayseri gençliğine hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Nezih ve seviyeli bir ortamda söyleşi akşamları, sempozyumlar, konferanslar, yazarlarımızın imza günleri, hayır çarşısı, kermes gibi etkinliklerin yanı sıra sanat ve kültür atölyeleri ile birlikte çeşitli sanatsal sergilere de ev sahipliği yapacak inşallah” ifadelerinde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ’A GAVREMOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ TEŞEKKÜRÜ

Gavremoğlu Kültür Merkezi’nin açılışına verdiği desteklerden dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür eden Topuz, “Gavremoğlu Kültür Merkezi’mizin açılışında desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç beyefendiye ve Büyükşehir Belediye’mize huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından dualarla, protokol tarafından Gavremoğlu Konak Cafe ve Kültür Merkezi açılışı gerçekleştirildi.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİ BÜYÜKŞEHİR YAPTI

Kent tarihinde önemli bir yer tutan, 1774 yılında inşa edilen, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli, taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen ve mimarisinde iç tasarımı ve cephe unsurları ile zengin bir ifadenin söz konusu olduğu Gavremoğlu Konağı’nın restorasyon ve çevre düzenleme süreci, Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı.

KONAK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE YENİDEN HAYAT BULDU

Harem bölümü, sofası ile hizmetli odalarının bulunduğu bölümü tamamen yıkılmış olan Gavremoğlu Konağı’nın temel kalıntıları, titizlikle yürütülen kazı ve temizlik faaliyetleri sonucu açığa çıkarıldı. Konakta yıkılmış olan söz konusu bölümlerin zemin ve tavan örtüleri de tamamen yok olurken, konağın ayrıca ciddi bir yangın geçirdiği için giriş kapısı hariç tüm ahşap unsurlarının da yanarak yok olduğu tespit edilmişti.

Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılında Kayseri Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen Gavremoğlu Konağı’nın 2022 yılı itibariyle restorasyonunu, konservasyonunu ve çevre düzenlemesini yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin kapsamlı çalışmaları ile tamamlanan konak, adeta yeniden hayat buldu.