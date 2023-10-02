Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de herkesin, her kesimin taleplerini dinleyerek, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetleri gerçekleştiriyor. Başkan Büyükkılıç’tan hal komplesinde kapsamlı temizlik talebinde bulunan hal esnafının yardımına Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Geçtiğimiz günlerde Kayseri Hal esnafını ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hal esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunmuştu. Gerçekleşen ziyarette hal esnafının taleplerini de dinleyerek not eden Büyükkılıç, esnafın faaliyetleri sonrasında oluşan kirliliğin giderilmesi için Büyükşehir ekiplerine talimat verdi.

Başkan Büyükkılıç’ın talebi doğrultusunda önce genel temizlik ardından köpüklü su ile temizlik çalışmasını yerine getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arazöz, sokak süpürme aracı ve Büyükşehir görevlilerinin gayretleri ile hal alanını pırıl pırıl etti.

Büyükşehir ekipleri, karpuz, kavun, üzüm gibi şıralı meyvelerden oluşan zor ve inatçı kirlerin giderilmesi noktasında, hal esnafına destek oldu.