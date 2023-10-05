Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde etkinlik düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olarak kutlanırken, Büyükşehir Belediyesi, gönül ve sosyal belediyeciliğini bu alanda sürdürüyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesinde çocuklarla hayvanat bahçesinin sevimli sakinlerini buluşturdu. Minik öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, çocuklar hem hayvanları yakından tanıdı hem de doyasıya hayvanlarla vakit geçirdi.

ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ MAMA DAĞITILDI

Hayvanat Bahçesi’ni gezen ve hayvanlar hakkında bilgiler alan çocuklara, ayrıca sokak hayvanlarına ikram edilmesi için ücretsiz mama dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yusuf Deliktaş etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olması sebebiyle, Büyükşehir Belediyemiz olarak hayvan severlerle buluşmak adına bir program gerçekleştirdik. Kedi ve köpek maması hediye ederek, çocuklarla hayvanlarla ilgili bir farkındalık oluşturmak adına program düzenledik. Bugünün özelliğine binaen hayvanat bahçesinin ziyaretini ücretsiz yapıyoruz” diye konuştu.

Deliktaş, yaklaşık 152 türde, 1423 hayvanı misafir ettiklerini, günlük bakımlarını yaptıklarını, hayvanlara doğal ortam oluşturmaya gayret ettiklerini ve hayvanat bahçesini hayvan severlerin ziyaretine açık tuttuklarını anlattı. Başkan Deliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyükşehir Belediyesi olarak yine sokak hayvanlarını korumak adına köpek barınağı ile ilgili projemiz faaliyete geçmek üzeredir. Orada da 750, 1000 arasında köpeğimizi misafir edeceğiz. Çocuklarımıza sokak hayvanlarına farkındalık oluşturmak adına program düzenledik. Sokak hayvanlarına ikram edilmesi için ücretsiz mama dağıtıldı.”

ÇOCUKLARA, HAYVAN SEVGİSİ AŞILANIYOR

Etkinliğe öğrencileri ile birlikte katılan Okulöncesi Öğretmeni Yağmur Şenel de hayvanları korumanın önemini çocuklara göstermek amacıyla hayvanat bahçesi gezisi düzenlediklerini belirterek, “Hayvanlara önem veriyoruz, bugünün öneminin farkındayız. Bunları çocuklarımıza aşılamak amacıyla, hayvanların önemini, onlara verdiğimiz değeri, onları korumanın önemini çocuklara göstermek amacıyla bugün böyle bir gezi düzenledik. Çocuklarla birlikte bütün hayvanları tek tek inceliyoruz. Hayvanları nasıl korumalıyız, bunlarla ilgili çocuklarla konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anasınıfı öğretmeni Reyhan Çetin Kürkçü, hayvanların bir gün değil her zaman çok önemli olduğuna vurgu yaparak, “Çocuklarımızla birlikte burayı gezelim, görelim istedik. Hayvanlara su vermeleri gerektiği, mamalarını vermeleri gerektiği ve zarar vermemeleri gerektiği üzerine bilgilendirdik. Çocuklarımız da bu konuda gayet bilgililer. Bunun üzerine dramalar, canlandırmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Evinde kuş besleyen anaokulu öğrencisi Ömer Karamermer ise “Evde kuşumuz var adı Limon. Onu özellikle koruyoruz çünkü o daha küçükken bile tatlıydı o yüzden biz ona özellikle bakıyoruz” dedi. Metin Efe Gök isimli minik öğrenci de “Ben hayvanların dostuyum. Buraya mama vermeye gelmiştim, inşallah veririz” derken Selin Sarı isimli öğrenci ise hayvanları çok sevdiğini ifade ederek “Hayvanları koruyoruz hem de hayvanlara saygı göstermeliyiz” diye konuştu.