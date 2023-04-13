Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müzeleri okullardan grup olarak ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmayacağını duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

6 bin yıllık tarihiyle çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri’nin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak kenti müzeler şehri yapma yönünde önemli projeleri hayata geçiren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayı meclisinde, öğrenci ile öğretmenlere müjde niteliğinde bir karara imza attı. Büyükşehir Meclisi, grup olarak müzeleri ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmamasına yönelik kararı oy birliği ile kabul etti.

GRUP OLARAK ZİYARET EDEN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

Müzeleri öğrencilerle dolduracak kararı değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi müzeler şehri yapma yönünde gayretlerini sürdürdüklerini kaydederek, “Kadim kentimizin tarihi ve kültürel mirasına Büyükşehir Belediyesi olarak sahip çıkarken önemli müze çalışmalarımızı da hummalı şekilde sürdürüyoruz. Hali hazırda hizmet veren müzelerimiz ile şehrimize yeni kazandıracağımız müzelerimizi okullardan grup olarak ziyaret edecek öğretmen ve öğrencilerimize ücretsiz olarak hizmet vereceğiz. Tabi ki meclisimizde aldığımız bu karar sonrası öğretmen ve öğrencilerimizi Büyükşehir müzelerimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Meclisi üyeleri Nisan ayı Meclis Toplantısı’nda öğrencileri sevindirecek gündem maddesini görüşerek, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren müzeleri okullardan grup olarak ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerden ücret alınmaması talebi karara bağladı.

Meclis üyelerince oybirliği ile kabul edilen gündem maddesine göre Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeleri grup şeklinde ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler tamamen ücretsiz bir şekilde tarihe tanıklık edecek.