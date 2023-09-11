Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kenti depremlere karşı dirençli hale getirme çalışmaları kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla istişare toplantıları düzenleyerek çalışmalarını sürdürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Hamdi Elcuman, Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ve mühendisler ile birlikte istişare toplantısı düzenledi.

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremden etkilenen illerde depremzede vatandaşların yardımına koşan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da Kayseri’yi depreme karşı dirençli hale getirme çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları düzenlenen istişare toplantıları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği yönetimi ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya Elcuman’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir ve mühendisler katıldı.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, “Şehrimizi afetlere dirençli hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapıyoruz. Jeoloji mühendisleri odası yönetimi ile bir araya geldik, deprem konusunda yapacağımız çalışmalar ile ilgili istişarelerde bulunduk. İlgili tüm kurumlar ve bilim insanlarıyla görüşmelerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları ve konu hakkındaki hassasiyetleri doğrultusunda önemli kentsel dönüşüm projelerinin tamamlanmakta olduğuna dikkat çeken Elcuman, Büyükkılıç başkanlığında Kayseri’yi depreme karşı daha dirençli bir kent haline getirme amacıyla gayret göstereceklerini vurguladı.

Kayseri Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir de istişare toplantısı için Elcuman nezdinde Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.