Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tüm ilçelere yönelik başlattığı arazi ve yayla yolları bakım onarım çalışmasına İncesu ve Yeşilhisar bölgeleri ile devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsalda sürdürdüğü altyapı ve ulaşım çalışmalarıyla mahalle sakinlerinin konforunu artırmaya devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da baharın gelmesiyle tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışma yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca İncesu Bölgesi ve Yeşilhisar Bölgesinde 7 adet greyderle arazi ve yayla yolları bakım onarım çalışması yapıyor.

TÜM İLÇELERDE ARAZİ VE YAYLA YOLLARINDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILACAK

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesini ve halkın ekonomisini güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm Kayseri bölgesindeki tarım, arazi ve yayla yollarında bu kapsamda çalışma yapacak.

Kırsal mahalle sakinleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na teşekkür ederken, çalışmalar da aralıksız sürecek.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hinterlandında ilçeler ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kilit parke, sosyal tesislerin yapım, bakım ve onarım gibi hizmetlerini 7 gün 24 saat ve dört mevsim sürdürüyor.