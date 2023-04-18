Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Staj Programı kapsamında belediyede staj yapmak için başvuran yaklaşık 200 öğrenciyle Kayseri Kariyer Merkezi’nde mülakat gerçekleştirdi. Örnek çalışma yapan Kayseri Büyükşehir, bu sene öğrencilere 600’ün üzerinde stajyer kontenjanı sağlamayı planlıyor.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri Kariyer Merkezi ile entegre olarak yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Ulusal Staj Programı kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın’ın da katıldığı mülakat Kayseri Kariyer Merkezi’nde düzenlendi.

Mülakata 250 öğrenci katılırken, Kayseri Kariyer Merkezine üye olan öğrencilere Kayseri Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Şube Staj Sorumlusu Ahmet Erkek ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Kariyer Birim sorumlusu olan Kenan Tosun tarafından detaylı bilgilendirme yapıldı.

İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, mülakatta yaptığı konuşmada, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın gençlere özel önem verdiğini belirterek, “Tek amacımız size daha iyi bir staj imkânı sunabilmek. Bunu yaparken de Sayın başkanımızın talimatları var. Gençlere olan ilgisi ve sizlerden beklentileri var. Onları da çok iyi bildiğimiz için, ne gerekiyorsa yapın diye talimatları var. Sizin gibi arkadaşlarımızdan gelen talepleri geri çevirmeme adına ne kadar gelirse o kadar stajyer almayı tercih ediyoruz. Kayseri’nin bu manada da Ulusal Staj Programlarında en üst zirvede olması için de elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi.

“BELEDİYEMİZ BİZE ÇOK İMKÂN SUNDU”

Mülakata katılan Kayseri Üniversitesi Bünyan Yüksekokul öğrencisi Gizem Kütük de, “Bölümü seçerken çok heyecanlanmıştım ve bir sürü insanın hayatına dokunacağımı düşündüm. Stajımla birlikte başlayacağım ben de. Belediyemiz bize çok imkân sundu. Başka yerlerde olsam çok uğraşacaktım. Stajım da başlarsa çok memnun kalacağım” diye konuştu. Bahçe Tarımı Önlisans 1. Sınıf öğrencisi olan Akgül Başer ise, aynı zamanda kuaför emeklisi olduğunu, belediyenin sunmuş olduğu staj için burada olduğunu ve çok memnun olduğunu ifade etti.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 3’üncü sınıf öğrencisi Ebru Türkan, “Burada staj için toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne staj imkanlarından dolayı teşekkür ediyorum” derken, Pembe Gül Öztürk Bozkurt da sağlık teknikeri olduğunu söyleyerek, “Organik Tarım bölümü yazdım ve staja başlamak için buraya geldim. Kayseri Kariyer Kapısı hakkında çok bir fikrim yoktu. Okula başladıktan sonra bilgi sahibi oldum. Buraya gelip, burada arkadaşlarla kayıt yaptırdım. Ulusal staj programına başvuru yaptıktan ve kaydımız tamamlandıktan sonra stajımızın hangi gün ve hangi ilçede nerede olacağı hakkında bilgi sahibi olmak için buraya toplandık” şeklinde konuştu.

Fikri Alıcı, Erciyes Üniversitesi Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi 3’üncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Staj programını arkadaşımın aracılığıyla öğrendim. Bürokratik işlerin böyle canlı şekilde görünmesi bizim için iyi olacağını düşünüyoruz. Okulumuzda da hocalarımızın vesilesiyle çeşitli programlar yapmıştık. Bu programlarda alt üst ilişkilerini, meclisin nasıl işlediğini canlı görünce aklımıza daha iyi kaldı. Hem de hayata yönelik bizi heyecanlandırdı. Ben de bunu deneyimlemek adına bu staj programına başvurdum. Bana faydalı olacağına inanıyorum. Bizlerle çok ilgilendiler. Kayseri Kariyer Merkezine ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne de teşekkürlerimiz iletiyorum.”

Staj programı sunulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Müşerref Bıyıklı, “Bahçe Tarım 1’inci sınıfta okuyorum. Burada da staj programı sunulduğu için çok mutluyum. Yani çok zorlanmadan geldik. Bize sunuldu. Buradan faydalanacağız mutluyum” diye konuştu.

“PEK ÇOK BELEDİYEDE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLARAK DÜŞÜNÜYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Kariyer Birim sorumlusu olan Kenan Tosun ise konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bugün Kayseri Kariyer Merkezi olarak işsizlikle alakalı öğrenci kardeşlerimize destek olma amaçlı Büyükşehir Belediyemize bağlı Kayseri Kariyer Ofisimizde ön görüşme yapmaya başladık. Biliyorsunuz bu staj gençlerimiz açısından çok önemli ve ciddi bir konu. İş bulmalarında sıkıntı yaşadıklarını defalarca bize dile getirdiler. Kayseri Kariyer olarak bu sorunu çözmek adına birtakım çalışmalar içerisinde olduk. Cumhurbaşkanları İnsan Kaynakları Ofisiyle birlikte. Süreci birlikte yürüttük ve 600’ün üzerinde stajyer kontenjanı ayarladık. Bu şu anda pek çok belediyede örnek bir çalışma olarak düşünüyoruz. Gençler kadar bizler de bugün çok heyecanlıyız.”