Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın liderliğinde sürdürdüğü kültür sanat faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda her sene düzenlenen ve yoğun ilgi gören hikâye yarışmasının 7’ncisi gerçekleştiriliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Endüstri ve ticaret kenti Kayseri’yi, gerçekleştirdiği proje, faaliyet ve yatırımlarla tarım şehri, eğitim şehri, kütüphaneler şehri, müzeler şehri ve genç dostu şehir haline dönüştürme yolunda büyük mesafe alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sosyal belediyecilik bağlamında ise Kayseri’yi kültür ve sanat şehri yapma doğrultusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

HİKÂYE YARIŞMASININ 7’NCİSİNDE TOPLAM 27 BİN TL’LİK ÖDÜL

Şehrin kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sağlayan şiir ve hikâye yarışmalarını her yıl özenle sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da hikâye yarışması düzenliyor. 7’ncisi düzenlenen yarışmada dereceye giren yarışmacılardan 1’inciye 8 bin, 2’nciye 7 bin, 3’üncüye 6 bin ve 2 biner TL’lik 3 adet mansiyon ödülü ile toplam 27 bin TL’lik ödül dağıtılacak.

Seçici kurulun, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Akademisyen Yazar Prof. Dr. Mustafa Kurt, Hikâyeci Abdullah Harmancı, Hikâyeci Cemal Şakar, Hikâyeci Güray Süngü, Hikâyeci Mustafa Çiftci, Hikâyeci Eleştirmen Necip Tosun, Hikâyeci Yıldız Ramazanoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk’ten oluştuğu ve hikâye dünyasına gönül vermiş her vatandaşın katılımına açık olan yarışmaya son katılım, 6 Ekim 2023 Cuma günü olarak belirlenirken, hikâye konusu ise serbest olarak duyuruldu.

Yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların ‘kayseri.bel.tr’ internet adresini ziyaret etmesi veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan yetkililere ulaşması yeterli olacak.