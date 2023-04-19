Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınma için gerçekleştirdiği projeleri kapsamında 16 ilçede üreticilere dağıtılmak üzere 11,5 milyon TL maliyetle 400 ton tohum dağıtım törenine katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Nohut Tohum Dağıtımı Projesi kapsamında 16 ilçedeki üreticilere 300 ton Nohut Tohumu ve ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi kapsamında 100 ton Aspir Tohumu Dağıtım Töreni, Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı’nda gerçekleşti.

Tohum dağıtım törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili adayları Ayşe Böhürler ve Hüseyin Okandan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sayın bakanımız bizleri her zamanki nezaketi ile sahiplendi ve buraya teşrif etti. Değerimiz olan, gururumuz olan kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“225 MİLYON TL BUGÜNE KADAR TARIM VE HAYVANCILIĞA VERDİĞİMİZ DESTEK SÖZ KONUSU”

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şanına yakışır bir şekilde 16 ilçe belediyesi ile el ele vererek çalışmalarını sürdürdüklerine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şunları söyledi: “Hiçbir kesimi göz ardı etmiyoruz. Çok şükür övünerek söylüyoruz, bu dönem taşraya yapılan yatırım kadar hiçbir dönemde yapılmamıştır. Çünkü bunu hak ediyorlar. Bu çalışmaları yapmak suretiyle Büyükşehir Belediyesi olarak diğer başkanlarımızla tarımın da önemini göz ardı etmeyerek, kendi kendine yeten bir şehir ve ülke olma adına nasıl katkı sağlama yönünde kafa yoruyoruz. Çok şükür dağıtmadığımız yok. Büyükşehir, koyun, kuzu, buğday, tohum, nohut, fasulye, aspir dağıtıyor. Kazan kazan politikası anlayışı açısından bu konuları çok önemsiyoruz. 225 milyon TL bugüne kadar tarım ve hayvancılığa verdiğimiz destek söz konusu. Bunlar her tarafta takdir ve dua ediliyor, nadasa hayır diyoruz, ekmeğe, dikmeğe, üretmeye evet diyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, kurum ve kuruluşların yerel yönetimler dayanışmasının en güzel örneklerinden birini sergiledikleri bir kurum olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve ekibine teşekkür ederken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye de selamlarını iletti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise bu coşkuyu paylaşmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ev sahipliği yapan arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Büyüyen, güçlenen Türkiye’den bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde herkes elinden gelen gayret neyse yapmaya çalışıyor” dedi.

“TARIM VE HAYVANCILIK ÜLKEMİZİN SİGORTASI”

Tarım ve hayvancılığın ülkenin ekonomik anlamda sigortası olduğuna işaret eden Bakan Akar, konuşmasında, “Bu manada çalışmalarımızı ne kadar yaysak, ne kadar çalışıp, ne kadar emek sarf etsek azdır. Devletimizle, hükümetimizle, bu çalışmaları dikkatle sürdürüyoruz. Tarım ve hayvancılığın önemini biliyor, yapılması gerekenleri sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri’nin Türkiye’deki en önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu vurgulayarak, “Bir yanda ürettiğimiz tarımsal üretimler, öbür yanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak bölge içerisinde parlayan bir yıldız haline gelmeye devam ediyor tarımsal konuda ve diğer konularda olduğu gibi” dedi.

KAYSERİ, 2 MİLYON 500 BİN LİTRE YEMEKLİK YAĞ ÜRETECEK

Şahin, 30 bin dekar alanda üretim yapılmak üzere 385 ton nohut tohumu ve 70 bin dekar alanda da üretim yapılmak üzere 350 ton aspir tohumunun çiftçilerin kullanımına sunulduğunu belirterek, “Bakanlığımızın ve Büyükşehir Belediyemizin birlikte yapmış olduğu projeler. Bugün dağıtacağımız tohumlarla 2023 yılında uygulanan tüm projelerde Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediyesi tek bir kurum halinde, bir ve beraber olarak projelerimizi yapıyoruz. Hem kaynaklarımızı ekonomik olarak kullanıyoruz hem de üreticilerimize daha fazla katkı sağlamış oluyoruz. Bu yıl 2 milyon 500 bin litre yemeklik yağı Kayseri üretmiş olacak. Özellikle Büyükşehir Belediyemize hem son 3 yıl içerisinde vermiş olduğu tarımsal desteklere hem de hayvancılık konusunda vermiş olduğu destekler konusunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Dağıttığımız tohumların çitçimize, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

“ÇİFTÇİMİZ MEMDUH BAŞKAN’A MİNNETTAR”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş ise Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı sonsuz teşekkür ederek, “Destek belediyemizden devletten, üretmek bizden. Bizler tarladaki askeriz. Sınırdaki askerlerimize minnettarız. Biz de üreten askeriz. Büyükşehir Belediye’miz sadece şunu bilirdik, asfalt yapar, kaldırımları yapar zannediyorduk. Sulama projeleri, nohut- aspir tohumu, gibi çeşitli projelerle koyunlar dağıtılıyor. Biz bir kez daha Memduh Başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çiftçimiz Memduh Başkan’a minnettar” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 16 ilçedeki üreticilere ‘üretim sizden, destek bizden’ projesi kapsamında 11,5 milyon TL maliyetle 300 ton nohut, 100 ton aspir tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.