Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel gençlerin, hayallerini özel bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yıllardır en büyük hayali bir gün bir yerde çalışmak olan 21 yaşındaki Down Sendromlu Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Glutensiz Kafe'de bir gün boyunca çalıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gönül ve sosyal belediyecilik kapsamında örnek ve öncü çalışmalarını sürdürüyor. Toplum içinde kendilerine yer edinmeleri ve her geçen gün iletişimleri ve özgüvenleri artması için projeler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yıllardır en büyük hayali ‘bir gün, bir yerde çalışmak’ olan 21 yaşındaki Down Sendromlu Ahmet Köseoğlu, Büyükşehir Belediyesi Glutensiz Kafe’de bir gün boyunca çalıştı. Glutensiz Kafe’de gün boyu güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Ahmet, kendisine verilen görevi en güzel şekilde yerine getirerek, takdir gördü.

“BİR GÜN BİLE OLSA ÇOK MEMNUN OLDUK, ÇOK MUTLU OLDUK. MEMDUH BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileten Down Sendromlu Ahmet’in annesi Fatma Köseoğlu, Ahmet’in hayaline kavuşmasını sağladığı için çok mutlu olduklarını ifade etti. Konuşurken duygu dolu anlar yaşayan Köseoğlu, “Böyle bir hayalimizi gerçekleştireceği için çok mutlu olduk. Keşke sürekli böyle bir iş imkânı olabilseydi. Ama dediğim gibi çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun herkesten. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ahmet 21 yaşında. En büyük hayallerinden biri Ahmet’in çalışmaktı. Bir kafede çalışmaktı. Bunun için çok araştırma yaptım. Böyle de bir şey olacağını duyunca çok sevindik, çalışacağını duyunca. Bir günlük bile olsa çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Memduh Başkanımızdan Allah razı olsun. Geçen sefer ki düğün olayını görünce zaten çok mutlu olmuştuk” diye konuştu.

“TARİF EDİLEMEZ DUYGULARIMIZ”

Tarif edilemeyen duygular içerisinde olduklarını dile getiren Köseoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Allah razı olsun. Böyle gençlerin, çocuklarımızın, özel çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Ahmet çok heyecanlı, sabah erken kalktı zaten, çok erken kalkar. Erkenden kalktık, hazırlığını yaptı, kılık kıyafetlerini ayarladı, giyindi, kuşandı, sizleri bekledi. Çok heyecanlı, ben daha çok heyecanlıyım. Daha çok sosyal alan olursa, çocuklarımız engelli değiller sadece özeller bunun içinde daha fazla sosyal alan, yani kendilerini geliştirebilecekleri, hayallerini ciddi ciddi gerçekleştirebilecek birçok alan olursa daha güzel olur, daha çok memnun oluruz. Başkanımıza bu yönden çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Büyükşehir Belediyesi Besime Özdereci Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel eğitim öğretmeni olarak çalışan Sümeyra Karaca ise, öğrencisi olan Ahmet Köseoğlu’nun en büyük hayallerinden biri olan çalışma hayalinin gerçekleştirmenin kendisini de çok mutlu ettiğini kaydederek, “Benim öğrencim Ahmet, onun hayaliydi çalışmak, biz de inşallah bunu gerçekleştirdik. Bir günlükte olsa, onu günlük yaşam becerilerini kazanacağı bunları da dışarıya aktaracağı en azından çalışmasına vesile olduk. Teşekkür ediyoruz Memduh Başkan’a sağ olun” ifadelerini kullandı.