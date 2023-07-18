Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç ve 13 personel, Mersin’in Gülnar ilçesinde devam eden yangınların söndürülmesine destek için yola çıktı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de yangından trafik kazasına, doğal afetlerden birçok konuya kadar görevini başarıyla sürdüren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ülke genelinde yaşanan felaketler için de duyarsız kalmıyor.

Bu kapsamda, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınları ile mücadele tüm hızıyla sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kahraman itfaiye erleri de orman yangınlarına müdahale için bölgeye gitti. Tüm hazırlıklarını tamamlayan itfaiye ekipleri, Mersin’deki devam eden yangınların söndürülmesi için takviye olarak yola çıktı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç, toplam 13 personelin yer aldığı Mersin ekibi, mesai arkadaşları tarafından uğurlandı.

Büyükşehir İtfaiyesi, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı kapsamında Mersin ili Gülnar ilçesine 4 araç, 13 personel ve yeterli sayıda ekipmanlar ile orman yangınlarına müdahale edecek.