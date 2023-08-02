Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun gençler başta olmak üzere ilçe sakinlerinin hizmetine sunulduğunu duyurdu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bodrum+zemin olmak üzere toplam 900 metrekare inşaat alanlı Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu, ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, insan odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, Sarıoğlan’a hizmetlerinin devam ettiğini, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel bereketini sergilediklerini ifade etti.

İlçe sakinlerine ulaşımdan, doğalgaza, eğitimden spora her alanda katkı sağlayacak yatırımlarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından Sarıoğlan İlçesi Çiftlik Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun yapımının tamamlanarak, hizmete sunulduğunu söyledi.

325 KİŞİYE YÜZME HİZMETİ VERİLİYOR

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Çiftlik Sosyal Yaşam Merkezi’nde 106 erkek öğrenci, 128 kız öğrenci olmak üzere 234 öğrenciye, ayrıca 40 yetişkin erkek, 51 yetişkin bayan olmak üzere 91 yetişkin kişiye yüzme havuzunda hizmet verildiğini belirtti.

Büyükkılıç, içerisinde soyunma odaları, kapalı havuz ve bay-bayan havuz soyunma odaları bulunan Çiftlik Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu’nun Çiftlik Mahallesi’ne, Sarıoğlan ilçesine ve Kayseri’ye hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.