Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Ulaşım A.Ş., İldem’den başlayarak Beyazşehir, Bahçelievler, TOKİ, Şirintepe mahalleleri ile Kayseri ve Erciyes Üniversitelerinden geçerek Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne ulaşan yeni çevresel otobüs hattını faaliyete geçirerek, vatandaşların hizmetine sunuyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kent merkezine uğramadan direkt olarak cazibe merkezlerine ulaşım imkanı sunan 19 numaralı İldem-Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi hattı ile hızlı ve konforlu ulaşım seçeneği sağladıklarını ifade eden Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut, "Dünyanın pek çok büyük kentinde uygulanan örümcek ağı toplu taşıma modelini benimseyerek, Kayserili vatandaşlarımızın ulaşım konforunu artırma hedefindeyiz" şeklinde konuştu.

Daha önce hayata geçirdikleri çevresel hatlar aracılığıyla vatandaşların ulaşım konforunu iyileştirdiklerini dile getiren Canbulut, şehir merkezine gitmeden alternatif güzergahlar oluşturduklarını vurguladı. Canbulut, “Bu bağlamda Mevlana Mahallesi'nden başlayarak 10 mahalleyi geçerek Şehir Hastanesi'ne ulaşan ve İldem’den başlayarak OSB’ye uzanan çevresel hatlarımızı devreye almıştık. Oluşturduğumuz iki çevresel hattımızda yaklaşık günlük 1.000 yolcu kapasitesine ulaşmıştık. Şimdi de aynı şekilde, Beyazşehir - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi güzergahına ulaşacak olan yeni hattın da vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

Canbulut, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın direktifleri ve teşvikleriyle entegre bir şekilde çalışan yeni otobüs ve raylı sistem hatları ile şehir içi toplu taşımayı sürekli olarak geliştirme çabalarının devam edeceğine vurgu yaptı.

19 numaralı yeni hat, yarın hizmete başlayacak.