Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Üniversitesi Teknopark iş birliği ile üretilen gübrelerin, 2023 yılı ilkbahar gübreleme çalışmaları kapsamında yerli biyoteknolojik ve organik gübre kullanarak, organik gübrenin yaygınlaşmasına öncülük ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre ve toprak bırakmak için çalışmalarına devam ederken, Büyükşehir Belediyesi, Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürlüğü’nün 2023 yılı gübre ve ilaçlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

YERLİ, BİYOTEKNOLOJİK VE ORGANİK GÜBRE KULLANIMINA BAŞLANDI

2023 yılı ilkbahar gübreleme çalışmaları kapsamında Erciyes Üniversitesi Teknopark ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yerli biyoteknolojik ve organik gübreler üretilerek kullanılmaya başlandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖNCÜLÜK EDİYOR

Tamamen organik içerikli olup zararlı kimyasal ve ağır metaller içermeyen bu iş birliği ile Teknopark’ın araştırma geliştirme sonucunda ürettiği organik gübrenin kullanımının yaygınlaştırılması için Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülük ediyor.

“DOKTOR BAŞKAN, SAĞLIĞA ÖNEM VERİYOR”

İnönü Parkı’nda gerçekleştirilen gübre uygulama programında, parkların, vatandaşların yoğun kullandığı, yürüyüş yaptığı, çocukların vakit geçirdiği alanlar olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, doktor olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sağlığa çok önem verdiğini de vurgulayarak, “Yoğun kullanım kimyasalların parkta kullanımına ters bir durum. Dolayısıyla biz de doğayla barışık, üretimi Kayseri teknoparkta yapılan bu ürünü daha önce bize teklif geldiğinde memnuniyetle karşıladık, denedik ve şu anda da uygulamasını yapıyoruz. Malumunuz belediye başkanımız doktor. Ve doktor olması nedeniyle de sağlığa önem veriyor. Parklarda da mecburen bizim gübreleme ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bu gübrelemede sağlığa uygun, çevreye zarar vermeyen doğal bu tür doğal, kimyasal olmayan şeyleri kullanmamız herkesi yararına. O yüzden firmaya teşekkür ediyoruz. Yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“YÜZDE 20 YÜZDE 30 DAHA BAŞARILI”

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir ise projenin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi Teknopark arasındaki ortak çalışma olduğunu ve normal gübrelere oranla yüzde 20 yüzde 30 daha başarılı bir sonuç aldıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Çalışmamızın ortaya sergiledik. Daha önce de deneme çalışmalarımızdan çok başarılar elde ettik. Şu an içerisinde bulunduğumuz parklarımızda da bütün alanlarda denemesini yaptık. Ve sonucu yüzde yüz başarılı bulduk. Parklarımıza gelen ev sahipleri olan özellikle Kayseri halkımız, kokudan veya gübreden veya alerjen olmasından dolayı rahatsız oluyorlardı. Biz de Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç’ın bize emirleri ile bu alanlarda insanları rahatsız ettirmek değil daha çok rahatlatmak amacıyla üniversite iş birliği ile değerli hocalarımızın katkıları ile bu alanda çalışmalarımız gerçekleştirdik. Daha çok bitkilerimizde, çimlerimizde, çiçeklerimizde kullanarak onların spesifik rahatsızlıkları, arazları veya ihtiyacı olan gübreleri tamamen mikroorganizma faaliyetleri ile büyümelerini, gelişmelerini sağlamak. Normal gübrelere oranla yüzde 20 yüzde 30 daha başarılı bir halde sonuç aldık. Ben kendilerine de teşekkür ediyorum. Sonuçta Kayseri hepimizin elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz.”

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulhakim Coşkun da burada yaptığı açıklamada, “Erciyes Üniversitesi’nde TÜBİTAK, KOSGEB gibi kaynaklarıyla yaklaşık 15 yıldır geliştirilen biyolojik ve biyoteknoloji bakteriyel tabanı ürünümüz çok şükür ticarileşti. Şu anda çok güzel bir toplantı için buradayız. Bu süreç içerisinde birçok destek aldık. Yerli üretime Teknopark’ımızda başladık” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÖNEMLİ KATKILARI VAR

Bu süreçte özellikle devletin yanlarında olduğunu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önemli katkıları olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önemli katkıları oldu ve bu katkılar artarak devam ediyor. Bu proje çok önemli bir üniversite, sanayi, toplum iş birliği örneğidir. Çünkü üniversitemizde Semih hocam tarafından geliştirilmiş bu ürün şu anda toplumun hizmetine sunuldu. Yüksek teknolojik bir ürünün endüstride, tarımda kullanımına güzel bir örnek teşkil ediyor. En başından beri Büyükşehir Belediyemizde bu konuya vereceği desteği zaten açıklamıştı ki ve şu anda kullanıyor ve sonuçlardan memnun olduklarını biz de memnuniyetle öğrendik. Aynı zamanda ülkemizde son dönemde ortaya çıkan yeni fonlama sistemleri ki, kitle fonlaması bunlardan birisidir. Onunda çok güzel bir örneği oldu. Yaklaşık 8 milyon liralık aldığımız destekle Teknopark’ta kurduğumuz üretim tesisinde bizzat Kayseri’mizde yerli üretime başlamış olduk. Halihazırda 10 tonun üzerinde üretimden satış gerçekleştirdik ve hızla da aldığımız siparişleri yerine getirmeye çalışıyoruz.”

Yerli biyoteknolojik ve organik gübre kullanımı ile hem toprak ve su kirliliğinin azaltılması hem de topraktaki mikro organizma faaliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.