Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni, referans alınan, kaynaklarına atıf yapılan Büyükşehir Belediyeleri arasında 6’ncı sıraya yerleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, zengin içerikli ve çeşitli kültür yayını ile süreli yayınları sayesinde literatürde yazılan eserlere kaynak teşkil ederken, referans alınarak atıfta bulunulan belediye oldu.

Kayseri’yi okuyan ve okutan şehir olarak niteleyen, kütüphaneler şehri olması amacıyla kente sürekli kütüphane kazandıran ve Kayseri’nin sahip olduğu kadim kültür ile medeniyeti anlatmak ve tanıtmak için kültür yayınları ile süreli yayınlara hız veren Sosyal Bilimler Atıf Dizini’nin (SOBİAD) verilerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi, atıfta bulunulan büyükşehirler arasında en çok tercih edilen belediyelerden birisi oldu.

BÜYÜKKILIÇ’TAN 40’IN ÜZERİNDE KİTAP, 20’NİN ÜZERİNDE DERGİ İLE LİTERATÜRE KATKI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut kültür ve süreli yayınlarına ek olarak 4 yıllık belediye başkanlığı sürecinde 40’ın üzerinde kitap ve 20’nin üzerinde süreli yayın olan dergiyi literatüre kazandıran Başkan Büyükkılıç’ın ortaya koyduğu eserleri, yazılan başka eserlere ve yapılan başka araştırmalara kaynak teşkil ederek, onlara atıfta bulunmak suretiyle katkı sağladı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR YAYINLARI, BİN 351 ATIFLA BÜYÜKŞEHİRLER ARASINDA 6’NCI SIRADA

Kendi deyimi ile adeta açık hava müzesi olan Kayseri’yi, her fırsatta tanıtmak ve her kulvarda anlatmak için gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu çalışmalarını yayımladığı eserlerle de taçlandırırken, bir yandan şehri tanıtırken, diğer taraftan yazın dünyasına da bu sayede desteklerini sürdürüyor. Türkiye’deki 30 büyükşehir belediyesinin yayımlanan eserleri arasında gerçekleştirilen atıf araştırması neticesinde Kayseri Büyükşehir, toplam bin 351 atıf ile İstanbul, İzmir, Ankara, Konya ve Bursa Büyükşehir Belediyelerinin ardından 6’ncı sırada yer aldı.