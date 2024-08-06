Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 2023 yılında 15 milyon TL’yi aşkın kırtasiye yardımı yaptıklarını hatırlatarak, bu eğitim öğretim yılında da devam edecek yardımlara ilişkin başvuruların 10 Ağustos’ta başlayacağını açıkladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gönül belediyeciliğinin en güzel örnekleri sayılabilecek projeler kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi olan Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldığını hatırlattı.

Büyükkılıç, geçtiğimiz dönem ihtiyaç sahibi 8 bin 281 ailede toplam 15 bin 624 öğrenciye 15 milyon 150 bin 250 TL kırtasiye yardımı yapıldığını vurguladı.

Gönül belediyeciliğinin mimarı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllere dokunduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da Kayseri il sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul öğrencisi için 750 TL, ortaokul öğrencisi için 1.000 TL ve lise öğrencisi için 1250 TL olarak kırtasiye yardımı yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, başvuruların 10 Ağustos 2024-31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesi www.kayseri.bel.tr adresindeki online hizmetler kısmından ‘kırtasiye yardımı başvuru formu’ üzerinden yapılacağını belirtti.