Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 12 şehirden 75 sporcunun katılacağı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarına ve Çocuk Şenliği’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde 16-17 Eylül günlerinde gerçekleşecek.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyon projeleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan tam donanımlı spor tesisleri ulusal ve uluslararası dev organizasyonlara ev sahipliği yaparak kadim kent Kayseri’nin spor merkezi olarak tanıtılmasına katkı sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları bugün ve yarın saat 09.00-18.00 arası Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenecek.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları tabla bendi müsabakası ve kabak bendi müsabakaları ile tamamlanacak. 12 şehirden 75 sporcu 5 kategoride oklarını hedefe ulaştırmak için mücadele edecek.

Kayserililer, Büyükşehir’in ulusal ve uluslararası alanda ev sahipliği yaptığı dev organizasyonların yanı sıra milli takım sporcularının da antrenmanlarında tercihi ettiği Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlenecek Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarında heyecan dolu yarışları yakından takip edebilecek.

ÇOCUK ŞENLİĞİ DE YAPILACAK

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, kültürüne sahip çıkan, ata sporunu yaşayan ve yaşatan kadim şehir Kayseri’de 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası’nı Spor A.Ş. Çocuk Şenliği ile birleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde yarın saat 14.30’da Çocuk Şenliği de düzenlenecek. Bu iki etkinlik ile Kayserililer adeta spor dolu bir gün yaşayacak.

Şampiyona ve çocuk şenliği için Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı Valilik önünden saat 14.00’de hareket edecek ücretsiz servis imkânı sunulacak.