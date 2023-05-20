Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentte spor faaliyetlerini yürüten Spor A.Ş. ‘Doğada buluşalım’ sloganı ile ‘15-21 Mayıs Gençlik Haftasına Özel Doğa Yürüyüşü’ etkinliği düzenliyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yarın düzenlenecek etkinlikte çekilişle belirlenecek 3 kişiye bisiklet hediyesi ve 3 kişiye de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile TOGG turu hediyesi katılımcıları bekliyor.

Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda kentte düzenlediği spor faaliyetlerinin yanı sıra yetiştirdiği profesyonel sporcularla elde ettiği başarılar ve tam donanımlı tesislerinde uzman kadrosu ile düzenlediği spor kurslarıyla adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. özel günlerde düzenlediği etkinliklere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Spor A.Ş. bu kapsamda 15-21 Mayıs Gençlik Haftasına özel Doğa Yürüyüşü etkinliği düzenliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kentin turizmine kazandırdığı, doğa harikası Koramaz Vadisi’nde 21 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek etkinliğe Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu saat 09.00’da başlayacak etkinlik için Büyükşehir Belediyesi tarafından servis aracıyla ulaşım imkânı da sunuluyor. 08.15’te hareket edecek servis için hareket noktaları ise şu şekilde belirlendi: Sümer Spor Tesisi, Fizyospor Merkezi, Köşk Sosyal Yaşam Merkezi, Talas Sosyal Yaşam Merkezi, Yedi Güzel İnsan Spor Tesisi(Talas Toki), Fuar Sağlıklı Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Cumhuriyet Meydanı Valilik önü, Belsin 19 Mayıs Tramvay Durağı(Bim market önü), Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erkilet Kütüphanesi önü, Ziya Gökalp Halı Saha önü.

‘15-21 Mayıs Gençlik Haftasına Özel Doğa Yürüyüşü’ etkinliğinde parkur başlangıç noktası Turan, parkur bitiş noktası ise Ağırnas Neslihan Parkı olarak planlandı. Etkinlik sonunda bitiş alanında Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara ikramlarda bulunulacak. Etkinliğe katılan çocukları da unutmayan Büyükşehir onlar için de oyun parkları kuracak.

3 KİŞİYE BİSİKLET, 3 KİŞİYE BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ İLE TOGG TURU

Ayrıca spor ve eğlence dolu etkinlikte katılımcılar arasından çekilişle belirlenecek 3 kişi bisiklet hediyesi almaya kazanırken ve 3 kişi de Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile TOGG turu hediyesi kazanacak. Kayserililer, herhangi bir yaş sınırlamasının bulunmadığı etkinlikte ailece harika vakit geçirerek, doğanın içerisinde nefes alıp, spor yapma imkânı bulacak.

Doğa yürüyüşü etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar www.sporaskayseri.com.tr internet adresi üzerinden detaylı bilgiye erişerek, kayıt işlemlerini yapabilecek.