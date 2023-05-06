Kayseri'nin Hacılar Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği yürütülen modernizasyon çakışması ile ilçeye kazandırılan ve son derece modern bir tesis haline gelen Hacılar Spor Salonu ilk etkinliğe ev sahipliliğini yaptıMehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği 2,3,4 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. Hacılar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlik sonrasında dereceye giren öğrencilere kupaları, ilçe protokolünce takdim edildi.

İlçede yapımı tamamlanan Hacılar Kapalı Spor Salonu ilk etkinliğinde minik öğrencilerin Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğine ev sahipliği yaptı. Hacılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğini kapsamında 2,3,4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışmaların final müsabakasını Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan tribünlerde öğrenciler ile birlikte izledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan; “Modernizasyonu tamamlanan Kapalı Spor Salonu’nun ilk etkinliğine ev sahipliği yapmasının ve ilçemize böyle bir tesisi kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız burada tüm ilçemiz ve ilimizdeki öğrencilerimizin spor faaliyetlerini yapabilmelerini sağlamak. Bu bağlamda bakanlığımızca yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini almaya başlıyoruz. Minik öğrencilerimizin bugün yaptıkları oyunları heyecanla takip ettik, onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz ve onların heyecanına ortak olduk. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da tüm öğrencileri tebrik etti. Konuşmaların ardından protokol mensuplarınca dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları takdim edildi.