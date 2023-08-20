Kayseri'de Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinliklerinin ikinci günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan Geleneksel Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğin ikinci gününde sahne alan ünlü Sanatçı Ahmet Şafak, en güzel şarkılarını Kayserililer için seslendirdi.

1,5 saati aşkın süren konsere Yüreğinle Gel şarkısı ile başlayan Sanatçı Ahmet Şafak; Ayyıldız Kolye, Olsun, Sensiz Olamam, Geriye Aşk Kalır, Vay Delikanlı Gönlüm, Reisler De Sever, Neyleyim, Yalnız Kurt, Vatan Gözlüm, Arkanda Dağ Bil Beni, Sana Elveda Dedim, Aşk Bizdedir, Memleket Meselesi, Adam Gibi, Zalımın Kızı ve Bizden Olmaz gibi sevilen şarkılarıyla adeta kulakların pasını sildi.

Kendi şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan söyleyen Sanatçı Ahmet Şafak, Kayseri’nin sevilen türkülerinden Yekte’yi de seslendirdi. Konseri izlemeye gelen yüzlerce kişi uzun süre hafızalardan silinmeyecek, coşku dolu bir gece yaşadı.

Sanatçı Ahmet Şafak, başladığı gibi coşkuyla biten konserin sonunda aynı zamanda şölenin de adı olan “Birlik ve Beraberlik” adına şöyle konuştu: “Burada hepimiz Türk Milletinin mensuplarıyız. Birlik ve beraberlik siyaset üstüdür. Burada Bayrak, Vatan, Devlet ve Millet var. Bu değerler bizi biz yapan ve varlığımızı koruyan, bizi güçlü kılan değerlerdir.”

Konser sırasında Sanatçı Ahmet Şafak’a üzerinde “Türkiye Yüzyılı” logosu bulunan bir tablo hediye eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, “Ahmet Şafak’ın şarkıları gerçekten sözleriyle, bestesiyle yürekten gelen şarkılar. Biz de kendisini bunu bilerek davet ettik. Çünkü burada yürek var, birlik var, beraberlik var.” dedi.