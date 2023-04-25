Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla bayram süresince ücretsiz olan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı’nda 100 bin kişiyi ağırladı. Ziyaretçi akınına uğrayan hayvanat bahçesinde Ramazan Bayramı’na özel ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları çok mutlu etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırladı. Hayvanat Bahçesi’ni bayramın ikinci ve üçüncü gününe denk gelen 22 Nisan ve 23 Nisan günlerinde 100 bin kişi ziyaret etti.

Gerekli aşı uygulamaları ve hayvan sağlıkları ile ilgili koruyucu uygulamaların veteriner hekimler tarafından yapıldığı Hayvanat Bahçesi’nin Ramazan Bayramı’na özel ücretsiz olarak ziyarete açılması özellikle çocukları çok mutlu etti.

Hayvanat Bahçesi, Kayserililer başta olmak üzere şehir dışından gelen vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Çocuklarla birlikte ailelerinin de ücretsiz gezdiği Hayvanat Bahçesi’nde gün boyu çocuklar gönüllerince bir bayram geçirdi.

Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan hayvanat bahçesinde 153 türde yaklaşık bin 600 hayvan, 4 mevsim en iyi şartlarda özenle korunup, besleniyor.