Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi, kentte istihdama katkı sunmaya ve vatandaşların yanında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda tarihi Kayseri Kalesi’nde stant açan Kariyer Merkezi, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’de Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde sosyal ve gönül belediyeciliğine yönelik hizmetleri özveriyle yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin istihdama destek olan ve aynı zamanda danışmanlık hizmeti veren kuruluşu Kayseri Kariyer Merkezi vatandaşlara daha çok yardımcı olabilmek ve iş istihdamını sağlamak amacıyla tarihi Kayseri Kalesi’nde stant açtı. Kayserililere etkin bir hizmet sunan Kayseri Kariyer Merkezi’nde vatandaşlar merkezde çok bilgi edindiklerini ve faydalandıklarını ifade etti.

Kayseri Kariyer Merkezi Sorumlusu Kenan Tosun, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri Kariyer olarak hem iş arayanlara, hem de tercih aşamasında olan gençlere katkı da bulunmak için tarihi Kayseri Kalesi’nde stant açtıklarını ve stantın çok yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

“Ofisimizi tarihi Kayseri Kalesi’nin önüne açtık. Vatandaşlara kendimizi biraz daha tanıtmak açısından. Onlara çok daha faydamız olacağını düşündük ve aynı zamanda üniversite tercih dönemi en önemli dönemlerden birindeyiz. Gençlerimiz için, biz de Kayseri Kariyer olarak hem iş arayanlara hem de tercih aşamasında olan gençlerimize nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşündük ve ofisimizi 1 haftalığına bu bölgeye açtık. Şu anda sağ olsunlar vatandaşlarımız da çok ilgili, hem gençlerimiz olsun hem de iş arayanlar olsun sürekli sorular yöneltiyor. Biz de elimizden geldiğince aradıkları meslekleri iş konusunda destek olmaya çalışıyoruz. Bizim için keyifli geçiyor. Kayseri Kariyer açılalı 1,5 yıl oldu, beklentimizin üstünde aslında ilerleyişi var. Güven çok önemli biliyorsunuz ki hem iş arayanlar açısından hem de işverenler açısından şehrimize bir katkıda bulunmak istiyoruz.”

“ÜCRETSİZ BİR HİZMET VERİYORUZ”

Bin 500’ün üzerinde istihdam sağladıklarını dile getiren Tosun, “İnsanlar bize güvenerek geliyor. Firmalardan da bu memnuniyeti duyuyoruz, bu da tabi bizim her geçen gün kalitemizi yükseltiyor. Ücretsiz bir hizmet veriyoruz, bu aslında çok önemli. Şu anda bin 500’ün üzerinde istihdam sağladık, bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü insanlar mutlu olduğu zaman biz de yaptığımız işten keyif alıyoruz bu şekilde.