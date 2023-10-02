Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Kayseri’nin kadim büyüklerini, Kuşçu Marina’da misafir etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın daha önce huzurevine yaptığı ziyaret sırasında Kuşçu Marina’yı görmek isteyen yaşlıların isteğini yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kumlu Uluçınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi ile Huzurevi sakinlerini Kuşçu Marina’da ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla tek tek yakından ilgilendi.

Büyüklerin hem gönlünü hem de hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, tüm misafirlerine sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulundu. Yaşlıların da Başkan Çolakbayrakdar’a duydukları sevgi ve gösterdikleri ilgi gözlerden kaçmadı. Büyüklerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Başımızın tacı kıymetli büyüklerimiz, bizim için ayrı değerli ve önemlidir. Her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadim büyüklere sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “Hepinizin ellerinden öpüyorum. Allah, sağlık ve sıhhat versin. Bugün buraya ilk defa gelen büyüklerimiz varmış. Bu konuda büyüklerimizi buraya getirmemiz, doğru tespit ettiğimizi gösteriyor. Her daim büyüklerimize sonsuz saygı duyan bir toplumuz. Aile toplumuna vermiş olduğumuz değeri hiçbir zaman unutmamak lazım. Gerek Kocasinan Belediyesi, gerek şahsım olarak her zaman büyüklerimizin yanındayız. Kıymetli büyüklerimiz bizim başımızın tacıdır. Geleceğe köprü vazifesi gören, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara aktaran değerli büyüklerimize toplum olarak değer veriyoruz. Allah yaşlılarımızın hayır duasından bizleri mahrum bırakmasın. Bu vesileyle değerli büyüklerimize hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Uluçınarlar merkezinde yaşayan büyüklerin oluşturmuş olduğu korunun seslendirdiği ‘Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor’ şarkısına eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, onları tebrik etti.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getiren yaşlılar da dualar ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.