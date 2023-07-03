Sokak oyunları şenlikleriyle çocukları doyasıya eğlendiren Kocasinan Belediyesi, yaz tatili boyunca her hafta bir parkta ‘Parkımızda şenlik var’ etkinliği düzenleyecek. Bu kapsamda ‘Parkımızda şenlik var’ etkinliğinin ilki, Erkilet Kayserispor Parkında gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Etkinliğe katılan Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her hafta bir parkta farklı gösterimlerin yer alacağı geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyeceklerinin müjdesini verdi.

‘Parkımızda şenlik var’ etkinliği ile hem eğlenen hem de zeka ve hafıza testleriyle keyifli vakit geçiren çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen şenlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte özellikle Süpermen, Kaptan, Şirine, Batman, Spiderman, Pamuk Prenses, Kaptan Jack Sparrow’un kostümü giyinen göstericiler dikkat çekti. Çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Çocuklarla tek tek ilgilenerek, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle Kurban Bayramı’mız mübarek olsun. Rabbim, sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara eriştirsin. Yüzünüz her daim gülsün. ‘Parkımızda şenlik var’ etkinliğimizle her hafta bir parkta hemşehrilerimizle birlikte olacağız. Çocuklar için eğlenceler var. Büyükler için ise keyifli bir zaman geçirmesine katkı sağlayacağız. Daha önce düzenlediğimiz sokak oyunları şenliğini, daha geniş kapsamlı bir şekilde ‘Parkımızda şenlik var’ etkinliğini düzenleyeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Başkan Çolakbayrakdar, katılımcılara pamuk şeker, mısır ve dondurma ikram etti. Şenliğe aileleriyle birlikte katılan ve sirk gösterilerini soluksuz izleyen çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. İzleyenlerin büyük beğenisini toplayan şenlik, vatandaşlardan tam not aldı.