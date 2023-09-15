Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı fidanlıkta yetiştirilen çeşitli bitkileri inceledi. Ağaç dikim sezonuyla birlikte yine on binlerce ağacı toprakla buluşturacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız, Kocasinan’ı ve Kayseri’yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı fidanlığı gezip, Kayseri iklimine uygun yetiştirilen ağaçları inceleyen Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Daha yeşil Kayseri için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi’nin fidanlığında bulunan ve 5-6 yıldır emek verdiğimiz ağaçları, önümüzdeki günlerde toprakla buluşturacağız. Mevsim itibariyle 100’e yakın parkımız ve Millet Bahçesi’nde yapacağımız ağaç dikme etkinliğiyle buradaki ağaçları dikeceğiz. Kayseri’mizin ve Kocasinan’ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni paklar ve yeni yaşam alanlarıyla yemyeşil bir Kayseri için yoğun gayret ediyoruz.

Akçaağaç, akasya, dişbudak ve çalı grubu gibi onlarca çeşit ağaç ile birlikte 15-20 yaş aralığında bulunan ağaçları ile çeşitli meyve ağaçlarını da dikiyoruz. Özellikle meyve bahçemiz ve yeni meyve bahçeler için dikeceğimiz ağaçlar, burada büyümeye devam ediyor. Fidanlıklarımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların artarak, devam edeceğini sözlerine ekledi.