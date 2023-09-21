Geleceğin Kocasinan’ı inşa ederken ‘Akıllı Şehirler’ çalışmalarına ağırlık veren Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, enerji verimliliğini ön planda tutan Akıllı Projelerle dikkat çekiyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Modern ve marka şehir olan Kayseri’ye yakışır projeler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insanı merkez alarak yüksek teknolojiyi kullanan daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler inşa ettiklerini söyledi.

Akıllı Şehirlerin çağın koşullarına uygun, teknolojiye ayak uyduran ve geleceğe yön verecek özelliklerde planlandığına dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Günümüz teknolojilerinin, vatandaşların ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Kocasinan Belediyesi olarak özellikle insan hayatına değer katan, çevreye ve doğal kaynaklara önem veren, bunun yanı sıra vatandaşların yaşam kalitesini artıran çalışmalar yapıyoruz. Akıllı şehirler kapsamında sosyal donatılar, parklarımız ve yürüyüş alanlarıyla ilgili enerji verimliliği yüksek sistematik projeler geliştiriyoruz. Belediye hizmet binamız başta olmak üzere tesislerimizde, atölyelerimizde, parklarımızda ve yürüyüş alanlarında bulunan 6 bin adet aydınlatma sistemini, alanda bulunan insan yoğunluğuna göre ışığı otomatik olarak ayarlayan, enerji verimliliği yüksek, tasarruflu LED aydınlatmalar ile değiştirdik. 2016 yılında hayata geçirdiğimiz proje ile bugüne kadar 3 milyon 500 bin TL tasarruf sağladık. Bu tasarrufun yanı sıra ilçemizi görsel ve estetik olarak daha güzel bir hale getirdik ve enerji tüketiminden kaynaklı küresel ısınmayı azaltmayı ve doğayı korumayı hedefledik. Bununla birlikte elektrik ve sudan tasarruf sağlamayı amaçlayan Akıllı Park Sistemi Projesi ile de daha modern ve akıllı şehirler inşa etmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“HİZMETLERİ, AKILLI SİSTEMLERE ENTEGRE ETTİK”

Akıllı şehirler kapsamında belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Daha hızlı ve daha kaliteli belediyecilik hizmetlerini sunabilmek için 2016 yılında Çözüm Merkezini hayata geçirdik. Ardından teknolojik sistemlere yatırımlar yaparak, vatandaşlarımızın bu sistemlere erişebilirliğini kolaylaştırdık. E-belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kullandığımız altyapı yazılımlarını da personelimiz tarafından yazılıyor olması ayrı bir değerli ve önemlidir. Yerli ve milli yatırımlarımızın yanı sıra özellikle çevreye duyarlı tasarımı olan aydınlatma ürünlerle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Bütün gayretimiz hemşehrilerimize daha mutlu, huzurlu olabilecekleri bir ortam hazırlamak ve çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir” ifadelerini kullandı.

“TEKNOLOJİK BİR ŞEHİR KONSEPTİ HAZIRLIYORUZ”

'AKILLI ŞEHİRLER’ projesinin çevre ve toplumu olumlu etkileyen teknolojik bir şehir konsepti olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Projemizde, Akıllı Aydınlatma, Akıllı Atık Yönetimi ve Akıllı Belediyecilik hizmetleri yer alıyor. Elektrik şebekesi ve kablosuz haberleşme kullanılarak geliştirilen akıllı aydınlatma sistemi, dış mekanlarda yoğunluğa göre artan ve azalan sokak lambalarıyla birçok kolaylık ve tasarruf imkanı sağlıyor. Hayata geçireceğimiz Akıllı Atık Yönetimi’nde kablosuz haberleşme ağlarını kullanarak, yer altı ile yer üstü atık toplama veya çöp konteynerlerinin içini ölçümleyip, merkezi sisteme rapor vererek, çöp toplama araçlarının rotalarını akıllı bir şekilde çizmelerini ve böylelikle yakıt tasarrufu sağlayacağız” diye konuştu.

Öte yandan yapmış olduğu tasarruf ve geri dönüşüm çalışmalarıyla ülkede örnek olarak gösterilen Kocasinan Belediyesi, 2022 yılında ise Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) tarafından “Elektrikli ve Elektronik Atıklar 5. Gurup Aydınlatma Ekipmanları yönetiminde en fazla katkı sağlayan 1. Belediye olarak seçildi ve kendi rekorunu egale etmek için dur durak bilmeden çalışıyor.