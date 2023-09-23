Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde yol, çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani kentsel dönüşümün alanının can damarı olacak olan yolu, yakın zamanda açacaklarını söyledi.

İnceleme sırasında gecekonduda oturan yaşlı amca ile Başkan Çolakbayrakdar’ın sohbeti yüzlerde tebessüm oluşturdu. Başkan Çolakbayrakdar’ın sohbet ettiği yaşlı amca, Başkan Çolakbayrakdar’dan evinin yıkılmasını ve yeni bir ev yapılmasını istedi. Başkan Çolakbayrakdar ise ona belediye başkanını tanıyon mu? Belediye başkanı çalışmıyor mu? diye sordu. Kocasinan çınarı cevaben; “Başkanımız çok çalışıyor. Allah razı olsun. Elinden geleni yapıyor” dedi. İnceleme sırasında başkan ile sohbet ettiğini bilmeyen yaşlı amcaya kendisinin Kocasinan Belediye Başkanı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, amca ile sohbeti yüzlerde tebessüm oluşturdu. Ardından Başkan Çolakbayrakdar’ın kentsel dönüşüm için ekiplerin evine gelip, bakacaklarını söylemesiyle yaşlı amca büyük bir sevinç yaşadı ve başkana hitaben; “Sana sonsuz güveniyoruz. Bizi gecekondudan kurtar” diyerek, dualar etti.

Yolları, parkları ve sosyal donatılarıyla daha yaşanabilir bir Seyrani için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Seyrani Mahallesi kentsel dönüşüm alanındaki ana caddedeyiz. Bir yanımızda Bekir Yıldız Bulvarı ile diğer yanımızda Mustafa Kemal Paşa Bulvarı olan ve bu iki bulvarı birbirine bağlayacak olan ana yolumuzda yoğun bir şekilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bu yol ile birlikte Seyrani kentsel dönüşümün alanının can damarı olacak olan yolu açmış olacağız. Hem kentsel dönüşüm konutları yapımı devam ediyor hem de çevre düzenlemesi, yol ve park çalışmaları hızlı bir şekilde yapılıyor. Seyrani Kentsel dönüşüm, büyük bir alanı kapsıyor. 500 bin metrekare alanı kapsayan ve 64 bloğun yer alacağı dönüşümle şehrin yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Birkaç yılda dönüşüm çalışmaları tamamlanmasını hedefliyoruz. Bu da Seyrani Kentsel Dönüşüm Projesi’nin çok hızlı devam ettiğinin göstergesidir. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir köşesinde en iyi şekilde hizmetler ürettiklerini ve şehre daha güzel hizmetler yapabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarını sözlerine ekledi.