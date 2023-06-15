Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yavuzselim Mahallesi’nde Kayseri’nin tescilli markası Kafe Sinan Çaycı olarak hizmet verecek olan tesisi yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA).

Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin sosyal anlamda bölge için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Yavuzselim Mahallesi’ndeki Kafe Sinan Çaycı tesisinin inşaatını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini ifade etti.

Modern ve marka şehir olan Kayseri’ye, yakışır hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet eden hemşehrilerimizin uğrak yeri olacağı Kafe Sinan Çaycı tesisini bölgeye kazandırıyoruz. Hem manzarası hem de konum itibariyle farklı olacak tesisimizin inşaatı devam ediyor. Özellikle Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek için yaptığımız çalışmalardan birisi de Kafe Sinan tesislerimizdir. Parkların içerisinde; sosyal donatılar ile yaptığımız Kafe Sinan’lar, vatandaşlarımızın bir araya gelip, günün stresini attıkları, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde keyifli ve verimli vakit geçirdikleri mekanlar haline geldi.

Hemşehrilerim, Kafe Sinan’larda dostluk ortamı içerisinde hoş sohbetlere imza atıyorlar. İnşallah mekan ve sunum olarak yenilikçi tarzı ile Kayserililerin gözdesi olan Kafe Sinan’ların sayısını artırarak, diğer mahallelerimize de ihtiyaç doğrultusunda bu ve buna benzer tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tesislerimize gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni tesisinde hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi hizmet verebilmek adına yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.