Kayseri Kocasinan Belediyesi, Kayseri’de yine bir ilki gerçekleştirerek, Yakut Mahallesi’nde 500 metrekare alan içerisinde onlarca çeşit kedinin yer aldığı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın resmi açılışı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yaptıklarını belirterek; “Hem Kayseri hem de Türkiye’de belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz.” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde, Yakut Mahallesi’nde düzenlenen açılış törenine; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergün, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Deniz Mustafa Çağan ve Ayşe Böhürler, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Türkiye’nin dört bir yanından hayvanseverler katıldı.

Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle Dünya Veteriner Hekimler Günü vesilesiyle tüm veteriner hekimlerimizin gününü kutluyorum. Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yapıyoruz. Belediyelik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz. Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz. Yakut Mahalle’mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası’nda onlarca farklı çeşit kediyi burada görebileceksiniz. Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle vakit geçirecekleri ortamı da sağlamış olacağız. Yaratılmışın en şereflisi ‘Eşref-ı Mahlûk’ olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah’ın can vermiş olduğu bütün mahlûkatı, Allah’ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu ‘Müezza’ isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. Merkezimiz, Kayseri’mize ve ülkemize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise sevgi dolu bir barınağın açılışından dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek; “Kayseri, her alanında Türkiye’ye örnek bir şehirdir. Bundan sonrada Kayseri’ye yakışan ilkler yapmaktır. Bu açılan merkezde Kayseri’de ilktir. ‘Kedi Kasabası’, şehrimize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergün da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu örnek hizmetten dolayı gurur duyduklarını ve Dünya Veteriner Hekimler Günü’nde böyle anlamlı bir projeye imza attığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci ise akademide üretilen bilginin belediyelikte uygulanan model bir proje olduğunu belirterek, kediler için her türlü detayın düşünüldüğü merkezden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler de kedilerin her biri ayrı bir karakter olduğuna dikkat çekerek, böyle anlamlı ve örnek projeyi hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar’ı tebrik etti.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Sonrasında Başkan Çolakbayrakdar, protokole tesisi detaylı bir şekilde gezdirmesiyle tören sona erdi.