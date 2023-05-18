Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, sezonun ilk asfaltını Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde döktü.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yol çalışmalarını yerinde inceleyip, sezonun ilk asfaltını işçilerle birlikte başlatan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve her alanda olduğu gibi bu sezonda yoğun bir şekilde asfaltlama çalışması hazırladıklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki Barbaros Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarının eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara tatlı ikram ederek, onlarla sohbet etti. Dökülen asfaltın kalınlığını ölçen Başkan Çolakbayrakdar, asfalt çalışmalarında hedeflenen rakamların üzerine çıkartarak, rekor hedefini bir üst seviyeye taşıyacaklarını ifade etti. Kocasinan Belediyesine ait asfalt şantiyesinde üretilen asfalt ile Kocasinan’da yol sorunu kalmayacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Fen İşleri Müdürlüğümüz, Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde bu sezonun ilk asfaltlama çalışmasını başlattı.

Yine Kocasinan bölgesindeki bütün mahallelerimizin cadde, sokak ve yollarında yapılan çalışmalara şahit olacaksınız. Yoğun bir şekilde program hazırladık. İnşallah bu yaz döneminde de yenilenecek yollar ve yeni yapılacak yollarda çalışmalarımız, aralıksız olacak. Osmangazi Mahallemizdeki Barbaros Caddesi’ni tamamladıktan sonra Yenişehir Mahallesi’nde hazırlamış olduğumuz yollarımızda asfaltlama çalışmasına başlayacağız. Şimdiden 20’nin üzerinde hazırlamış olduğumuz yolların her birinde asfaltlama çalışması yapacağız. Vatandaşlarımıza daha güzel bir Kocasinan’da yaşamaları ve daha güzel onlara hizmet için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her bir yaptığımız yeni yol, hız yapmamayı gerektiriyor. Yeni yapılan yollarda hız yapmayıp, trafik kurallarına hassasiyet gösteren araç sürücülerimize teşekkür ediyorum. Lütfen trafik işaretlerine, trafik kurallarına uyalım. Özellikle hız sınırına riayet edelim. Yeni yapılan yollardaki konforun hız yapmak için olmadığını bir kez daha hatırlatıyorum” ifadelerine yer verdi.

İlçe genelinde yapılan yol çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini ve daha konforlu şekilde vatandaşın hizmetine sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diye noktaladı.