Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları yaz dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardıkları eserlerin sergisini açtı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birbirinden güzel sanat eserlerinden dolayı çocukları tebrik eden Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yetenekli nesillerin yetişmesi adına bu çalışmaların daha donanımlı bir şekilde devam edeceğinin müjdesini vererek, “7’den 70’e herkesin Belediye Başkanı olabilme şuuru ile her yaşa, her sosyal dokuya uygun projeler üretiyoruz” dedi.

Kocasinan Çocuk Kulübü kursiyerlerinin almış oldukları yaz dönemi eğitimi sonunda ortaya çıkardıkları eserler, Tuna Life Center etkinlik alanında görücüye çıktı. Çocukları tebrik edip, onlarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, başarılı bir şekilde eğitimlerini tamamlayan çocukların oluşturduğu koronun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, geleceğin teminatı olan çocukların çok değerli ve önemli olduğuna vurgu yaparak, “Her yapılan hizmet, çocuklar içindir” dedi. Yapılan her projede çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Yaz dönemi Çocuk Kulübü’ndeki faaliyetlerinin sergilendiği sergide, emek harcayarak, eserler üreten ve güzel bir gösteri sergileyen çocuklarımızı ve eğitmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Belediye olarak rutin belediyecilik faaliyetleri yapan bir belediye değiliz. Rutin belediyeciliği en iyi şekilde yaparak, hayatın her alanında 7’den 70’e herkesin belediyesi ve herkesin belediye başkanı olabilme yaklaşımı içerisinde gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin belediye başkanı olabilmek için gayret gösteriyoruz. Bunun en büyük ispatlarından biri olan Çocuk Kulübü’müze her geçen gün artan ilgi ve her mahallenin bu talepte bulunması mutluluk verici. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onları daha donanımlı bir şekilde yetiştirmek için etkinlikler ve projeler yapıyoruz. Bu çalışmaların daha da donanımlı bir şekilde devam edeceğini buradan müjdelemek istiyorum. KOCAFEST gibi şehrimizde bir markayı çocuklarımızla buluşturmak ve her teknoloji imkanı evlatlarımızın ayağına götürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Gençlik Merkezi ve Kocasinan Akademi gibi eğitimin her noktasında vatandaşlarımızın yanındayız. Hizmetlerimizle geleceğimizin teminat yavrularımızın, Kocasinan’da yaşamanın ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları, geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.