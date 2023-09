Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için yapımı devam eden toplam 150 bin metrekare alanı kapsayan yeni parklarda incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri’nin daha da güzelleşmesi için yeni ve farklı parklar yaparak, yeşil alan rekoru kırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yeni parkların şehrin yeni nefes alma alanları olacağını söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kayseri bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, toplam 150 bin metrekare alanı kapsayan yeni parkları inceledi. Oruçreis, Yavuzlar, Yunusemre, Ziyagökalp, Barbaros, Yeşilmahalle, Yenişehir, Ertuğrulgazi ve Osmangazi Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni parkları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’ın dört bir yanında parklar yapıyoruz. Yaptığımız parklarla Kocasinan’ı yeşile bürünmüş bir ilçe haline getiriyoruz” dedi.

Kişi başına düşen yeşil alanı her geçen gün artırarak, dünya standartlarının üstünde bir ‘Yemyeşil Kocasinan’ inşa ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan’da park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Mahallelerimizin arasında irili ufaklı her türlü park alanlarımızı ya revize ediyoruz ya da mahallelere yeni park alanları kazandırıyoruz. Mahallelerimize çocuk ve yetişkinlerin vakit geçirebilecekleri renkli alanlar yapıyoruz. Geleceği umut dolu çocuklarımızın parklarda özgürce oyunlarını oynayacakları, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz. Parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Yapılan her bir çalışma daha güzel bir Kocasinan ve daha yemyeşil bir Kayseri içindir” ifadelerine yer verdi.

İncelemeler sırasında çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Amacımız; yenilediğimiz ve yeni yaptığımız parklarda, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır” diyerek sözlerini noktaladı.