Kocasinan Belediyesi’nin vatandaşlara daha modern ortamda daha iyi hizmet verebilmek amacıyla hazırladığı Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi. Yeni nikah salonunda ilk nikahını kıyan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına yeni nikah salonumuzda, ‘Evet’ diyorlar.” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mevlana Mahallesi’ndeki Mevlana Parkı içerisinde bulunan yeni nikah salonunda; Esmanur Özbay ve İdris Keklik çiftinin nikahını Başkan Çolakbayrakdar kıyarken nikah şahitliğini ise AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hüseyin Cahit Özden, Deniz Mustafa Çağan, Ayşe Böhürler ile Emine Timuçin, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ve genç çiftin arkadaşları yaptı. Yeni nikah salonunda ilk nikahını kıyan Başkan Çolakbayrakdar, genç çifte nikah seti hediye etti.

Yeni nikah salonunun resmi açılışında gerçekleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yazlık ve kışlık mekan diye iki farklı konseptle hazırlanan yeni yerde çiftler, en mutlu ‘Evet’ini çok daha modern bir salonda diyeceğini söyledi.

Kocasinan’ın 50 yıllık geleceğine yatırım yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye ve Kocasinan’a yakışır bir nikah salonu hazırladıklarına dikkat çekerek; "Kocasinan Belediyemizin yeni Evlendirme Memurluğu ve Nikah Salonu’ndayız. Daha önce hizmet vermeye başlayan nikâh salonumuzda ilk nikâhımızı kıydık. Kocasinan bölgesinde kıyılacak olan nikâhlar, bundan sonra yeni salonumuzda gerçekleştirilecek. Çiftlerimiz, mutlu başlangıçlarına ve yeni hayatlarına burada ‘Evet’ diyecekler. Hemşehrilerim, her zaman her şeyin en iyisini hak ediyor. Çiftlerin, evlilik yolunda attıkları ilk adımda en iyi hizmeti sunuyoruz. Kayseri’mize hizmet vermeye başlayan bu nezih salon, hayırlı olsun. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içinde huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Modern nikah salonunda nikâhlarını kıyan çiftler, unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmek için aileleriyle birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.