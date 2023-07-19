Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sportif faaliyetlerde eğitim veren yaz kurslarını ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yaz döneminin ardından sürpriz etkinliklerle her zaman olduğu gibi gençlerin yanlarında olacağının müjdesini veren Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2 bin 500 öğrencinin 41 parkta spor yaptığını belirterek, yaz kurslarıyla başarılı ve yetenekli nesillerin yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Tuna, Sümer ve Gül Park’ta eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbol, basketbol ve voleybol gibi farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerin performansını izleyen Başkan Çolakbayrakdar, etkinliklere eşlik edip, müjdeler verdi. Yaz döneminin ardından sürpriz eğlencelerle gençlerin yanlarında olacağının müjdesini veren Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Spor Müdürlüğü aracılığıyla çocukların yaz tatillerini eğlenceli hale getirmeyi amaçladıklarına dikkat çekerek; “Yaz spor eğitimlerinin olduğu parklardayız. İlçemizdeki 41 parkta, 2 bin beş yüzün üzerinde evladımız verimli ve keyifli vakit geçiriyor. Evlatlarımız, yaz tatilinde hem keyifli vakit geçiriyorlar hem de arkadaşlarıyla bir arada oluyorlar. Burada kardeşliğin, dostluğun ve sevginin doyasıya tadını çıkarıyorlar. Bir yandan da boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Burada sadece sportif eğitim vermekle kalmıyoruz. Çocuklarımızın yetenekli olduğu alanları keşf edip, aileleriyle birlikte koordineli bir şekilde yetenekli oldukları alanlara yönlendiriyoruz. Bundan sonra yaz tatilinin ardından yıl içerisinde sürpriz aktivitelerle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yapılan hizmetlerimiz, hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye’nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yaz tatillerini bu şekilde verimli değerlendiren öğrencilerimizi kutluyor, eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özverili çalışmalarıyla gençlerimiz ve çocuklarımızla aralarında iyi bir sinerji oluşmuş” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimlerin devamı konusunda talepte bulunan çocuklara hitaben; “Her zaman yanlarında olduğumuz çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Antrenmanlarda büyük bir keyifle hem eğlenen hem de öğrenen genç ve çocuklar da; keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli vakit geçirdiklerini belirterek, spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.